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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0532 Frankfurt/Oberursel: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(da) Seit Montagnachmittag wird die 22-jährige Feben Worku aus Frankfurt vermisst. Frau Worku war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht. Sie verließ diese Einrichtung gegen 14.30 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, dunkelhäutig und hat schwarze, lockige, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine weite, dunkelblaue Jeans, schwarze Springerstiefel, eine blau-weiß gestreifte Bluse, einen weißen Strickpullover und eine weite, dunkle Jacke. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/6263826

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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