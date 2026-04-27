Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0530 Frankfurt - Praunheim: Schlägerei auf dem Bolzplatz

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (26. April 2026) kam es auf einem Sportplatz am Praunheimer Hohl zu einer Schlägerei zwischen mindestens 12 Personen.

Gegen 15:30 Uhr begaben sich zwei Gruppen junger Männer unabhängig voneinander auf den dortigen Sportplatz, um im "Käfig" Fußball zu spielen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus nichtigen Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, die letztlich in einer Schlägerei mündete, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Ein 20-Jähriger musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zehn der beteiligten Personen konnten festgenommen und identifiziert werden. Zwei Personen sind derzeit noch flüchtig.

Die jungen Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung.

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