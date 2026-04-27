Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0529 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mutmaßlicher Dealer leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(di) Nachdem sich gestern Abend (27. April 2026) ein 21-Jähriger im Bahnhofsgebiet des unerlaubten Handels mit Medikamenten verdächtig gemacht hatte, leistete er bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand und verletzte einen Polizisten.

Zivilbeamte beobachteten gegen 22:40 Uhr in der Taunusstraße den späteren Beschuldigten, wie er augenscheinlich Tabletten an weitere Personen übergab. Aufgrund der Beobachtungen ergab sich der Verdacht des unerlaubten Handeltreibens, woraufhin die Person kontrolliert und festgenommen werden sollte.

Jedoch entzog sich der 21-Jährige zunächst durch Flucht, die allerdings nur kurz währen sollte. Die eingesetzten Beamten stellten den Flüchtigen kurze Zeit später in einem Hinterhof in der Wilhelm-Leuschner-Straße und nahmen ihn fest. Dabei leistete der 21-Jährige auch noch Widerstand und verletzte einen Beamten an der Hand.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere Tabletten eines verschreibungspflichtigen Medikaments, Bargeld und das Mobiltelefon des 21-Jährigen. Dieser muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Arzneimitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Wohnsitzlose wurde daher in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums gebracht und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

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