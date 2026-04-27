Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0527 Frankfurt - Flughafen: Gefährliche Körperverletzung unter Arbeitskollegen

Frankfurt (ots)

(ma) Am späten Sonntagabend (26. April 2026) eskalierte ein Streit unter Mitarbeitenden, welcher bereits am Nachmittag begonnen habe.

Nach aktuellen Erkenntnissen gerieten zwei Angestellte desselben Unternehmens bereits tagsüber in Streit. Dies veranlasste einen 42-Jährigen gegen 23:30 Uhr im Bereich des Airportrings vor einem der dortigen Gebäude einen 39-Jährigen erneut zur Rede zu stellen.

Hierbei habe der 42- Jährige den 39-Jährigen angegriffen und diesen mittels Messer am Ohr leicht verletzt. Die alarmierte Polizeistreife nahm den 42-Jährigen vorläufig fest und stellte das Tatmittel sicher. Der 39-Jährige wurde ambulant versorgt.

Was die Hintergründe der Tat sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell