Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260426 - 0524 Frankfurt - Ostend/ Maintal: Raser gestoppt - Fahrzeug sichergestellt

Frankfurt (ots)

(di) Beamte der Kontrollgruppe Autoposer, Raser, Tuner (KART) stoppten gestern Nacht (25. auf 26. April) einen Autofahrer zwischen Frankfurt und Maintal, der mit seiner rasanten Fahrweise auffiel.

Gegen 01:40 Uhr wurden die Beamten auf der Hanauer Landstraße im Bereich der Schwedlerstraße auf einen hochmotorisierten Audi aufmerksam, der das Streifenteam mit deutlichem Geschwindigkeitsüberschuss und lautstarkem Motorengeräusch überholte.

Die Streife folgte dem Fahrzeug und nach der Überquerung des Ratswegs beschleunigte der Audi bei dichtem Verkehr in jeder sich bietenden Gelegenheit augenscheinlich mit "Vollgas" und schlängelte sich mit abrupten Lenkbewegungen zwischen dem fließenden Verkehr hindurch. Nach der "Mainkur" beschleunigte der Fahrzeugführer augenscheinlich mit maximaler Motorleistung auf ca. 160 km/h noch innerhalb geschlossener Ortschaft bei zulässigen 60 km/h. Er überholte dabei im Kurvenbereich zwei Fahrzeuge grob verkehrswidrig und rücksichtslos rechts mit einer hohen Differenzgeschwindigkeit.

Nach der Omegabrücke beschleunigte er weiter und erreichte dabei Geschwindigkeiten um 200 km/h im auf 80 km/h beschränkten Bereich.

Im Bereich der Einmündung zur "Rumpenheimer Fähre" zeigte die dortige Ampel rot und einige Fahrzeuge warteten auf dem Linksabbiegerstreifen zur Autobahn A 66. Der Audi-Fahrer wollte ebenfalls links abbiegen und bremste aus seiner hohen Geschwindigkeit hinter dem stehenden Verkehr ab.

Eine mögliche Fortsetzung seines Fahrverhaltens wurde durch das Einleiten der Kontrolle an dieser Stelle beendet. Der 33-Jährige Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Kraftfahrzeugrennens verantworten. Sein Fahrzeug sowie sein Führerschein wurden sichergestellt.

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