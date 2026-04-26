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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260426 - 0523 Frankfurt - Altstadt: Mann mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots)

Gestern Abend (25. April) ereignete sich in der Altstadt eine Körperverletzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Die zufällig aufeinandertreffenden Beteiligten gerieten nach bisherigen Erkenntnissen gegen 17:30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen am Fahrtor zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf zog der 27-jährige Tatverdächtige ein Taschenmesser und fügte seinem 42-jährigen Gegenüber eine Schnittverletzung an dessen linker Wange zu. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige von der Tatörtlichkeit. Der Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen traf ein Streifenteam den mutmaßlichen Täter noch in der Nähe zum Tatort an und nahm ihn fest.

Dieser wurde nach Rücksprache mit der Justiz in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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