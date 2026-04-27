Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427- 0526 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Täterfestnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagmittag (26. April 2026) dürfte ein zuvor erfolgter Straßenhandel Grund für eine handfeste Auseinandersetzung gewesen sein, bei welcher ein 26-Jähriger schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen erwarb der 26-Jährige gegen 11:30 Uhr im Bereich der Kaiserstraße Medikamente von den beiden späteren Tatverdächtigen. Im Rahmen dessen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 26- und einem 16- und 21- Jährigen führte.

Der 26-Jährige stürzte hierbei zu Boden, wo ihn der 16-Jährige weiter mit Tritten traktierte. Nachdem die beiden von dem 26-Jährigen abließen, entfernte sich dieser fußläufig. Der 16-Jährige folgte dem 26-jährigen Mann und verletzte diesen mit einem Messer. Der 16-Jährige wurde direkt am Tatort von den bereits alarmierten Polizeistreifen festgenommen, da sich Teile der Tat im Bereich der Videoschutzanlage abspielten.

Auch der zweite Tatverdächtige, ein 21-Jähriger, wurde zeitnah festgenommen. Der 26-Jährige erlitt Stich- und Schnittwunden, die eine stationäre Aufnahme in einem umliegenden Krankenhaus erforderlich machten. Der 16-jährige Angreifer trug eine leichte Schnittverletzung am Finger davon, welche ambulant versorgt wurde. Anschließend wurde er in die Haftzellen eingeliefert, um ihn am heutigen Tag einem Haftrichter vorzuführen. Der zweite Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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