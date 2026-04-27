Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427- 0525 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Sexuelle Belästigung Minderjähriger - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagmittag (24. April 2026) wurden zwei 11-jährige Mädchen in einem Einkaufszentrum in der Borsigallee sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielten sich die beiden 11-Jährigen gegen 13:30 Uhr im Einkaufszentrum auf, als sie von dem späteren Täter angesprochen wurden.

Der derzeit unbekannte Mann stützte sich sodann mit den Armen auf einem dortigen Blumenkübel ab und führte unmissverständliche Hüftbewegungen aus. Als die beiden Mädchen die Örtlichkeit nun verlassen wollten, ergriff er eine 11-Jährige am Arm und versuchte, deren Hand in Richtung seines Unterkörpers zu bewegen.

Die 11-Jährigen flüchteten zunächst in ein nahegelegenes Modegeschäft und von dort in einen Supermarkt in der Röntgenstraße. Dort schilderten die Mädchen gegenüber einem Mitarbeiter den Vorfall, welcher die Polizei informierte.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Schwarz Person, männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, kurze dunkle Haare, große Zahnlücke; trug schwarze "Over-Ear" Kopfhörer und eine graue Jacke. Er sprach gebrochenes Deutsch und habe gestottert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Sachverhalt bzw. den Täter gesehen haben oder kennen, sich unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51608 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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