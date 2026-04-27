Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0528 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Angriff

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (26. April 2026) kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Zwei Personen wurden festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die späteren Beschuldigten im Alter von 27 und 36 Jahren gegen 15:15 Uhr vor einer Bar in der Stolzestraße auf den 35-jährigen Geschädigten.

Aus einer Streitigkeit um eine Armbanduhr entstand eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Beschuldigten auf ihr Gegenüber eintraten und einschlugen. Hierbei kam auch ein Pfefferspray zum Einsatz.

Die Angreifer entfernten sich anschließend. Streifenteams nahmen die beiden kurz darauf noch in der Nähe fest. Das auf der Flucht weggeworfene Pfefferspray fanden die Beamten ebenfalls. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei den beiden Beschuldigten beschlagnahmten die Beamten zudem eine nicht erlaubte Menge Haschisch. Deshalb müssen sie sich nicht nur wegen des Angriffs auf den Geschädigten, sondern auch wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabisprodukten verantworten. Die beiden Wohnsitzlosen wurden daher in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums verbracht und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

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