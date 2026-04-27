Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0531 Frankfurt - Innenstadt: Großkontrolle der BAO Zeil

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. April 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch.

Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um für mehr Sicherheit auf der Frankfurter Einkaufsmeile zu sorgen. Neben der Zeil zeigte die Polizei auch in den Nebenstraßen und dem angrenzenden Allerheiligen- sowie Regenborgenviertel starke Präsenz.

Im Fokus der Maßnahmen standen zumeist größere Gruppierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch provokantes und aggressives Verhalten auffielen, aber auch die Einhaltung und Gewährleistung des Jugendschutzes. Im Ergebnis kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt über 300 Personen. In 22 Fällen wurden aufgrund aggressiven Verhaltens Platzverweise erteilt. 12 Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz, wurden eingeleitet.

Die starke Polizeipräsenz erzeugte erhöhte Aufmerksamkeit unter Passanten und es erfolgten zahlreiche Bürgergespräche, deren Feedback überwiegend positiv verlief.

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