PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260427 - 0531 Frankfurt - Innenstadt: Großkontrolle der BAO Zeil

Frankfurt (ots)

(di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. April 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch.

Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, um für mehr Sicherheit auf der Frankfurter Einkaufsmeile zu sorgen. Neben der Zeil zeigte die Polizei auch in den Nebenstraßen und dem angrenzenden Allerheiligen- sowie Regenborgenviertel starke Präsenz.

Im Fokus der Maßnahmen standen zumeist größere Gruppierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch provokantes und aggressives Verhalten auffielen, aber auch die Einhaltung und Gewährleistung des Jugendschutzes. Im Ergebnis kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt über 300 Personen. In 22 Fällen wurden aufgrund aggressiven Verhaltens Platzverweise erteilt. 12 Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz, wurden eingeleitet.

Die starke Polizeipräsenz erzeugte erhöhte Aufmerksamkeit unter Passanten und es erfolgten zahlreiche Bürgergespräche, deren Feedback überwiegend positiv verlief.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 13:31

    POL-F: 260427 - 0530 Frankfurt - Praunheim: Schlägerei auf dem Bolzplatz

    Frankfurt (ots) - (la) Am Sonntag (26. April 2026) kam es auf einem Sportplatz am Praunheimer Hohl zu einer Schlägerei zwischen mindestens 12 Personen. Gegen 15:30 Uhr begaben sich zwei Gruppen junger Männer unabhängig voneinander auf den dortigen Sportplatz, um im "Käfig" Fußball zu spielen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es aus nichtigen Gründen zunächst zu ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:30

    POL-F: 260427 - 0529 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Mutmaßlicher Dealer leistet Widerstand

    Frankfurt (ots) - (di) Nachdem sich gestern Abend (26. April 2026) ein 21-Jähriger im Bahnhofsgebiet des unerlaubten Handels mit Medikamenten verdächtig gemacht hatte, leistete er bei seiner anschließenden Festnahme Widerstand und verletzte einen Polizisten. Zivilbeamte beobachteten gegen 22:40 Uhr in der Taunusstraße den späteren Beschuldigten, wie er ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 13:30

    POL-F: 260427 - 0528 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Angriff

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nachmittag (26. April 2026) kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Zwei Personen wurden festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die späteren Beschuldigten im Alter von 27 und 36 Jahren gegen 15:15 Uhr vor einer Bar in der Stolzestraße auf den 35-jährigen Geschädigten. Aus einer Streitigkeit um eine Armbanduhr entstand eine körperliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren