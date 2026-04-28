Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260428 - 0533 Frankfurt-Ginnheim: Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(bo) Seit Montagabend (27. April 2026) gegen 19:00 Uhr ist die 87-jährige Frau Gerda K. aus dem Markus-Krankenhaus (Station 24), Wilhelm-Epstein-Straße 2, 60431 Frankfurt am Main abgängig. Die vermisste Frau K. ist vordringlich wegen eines internistischen somatischen Leidens in Behandlung und auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Zudem leidet die Vermisste an Demenz und ist infolgedessen zeitlich und örtlich nicht orientiert.
Frau Gerda K. kann wie folgt beschrieben werden:
weiblich, ca. 165cm groß, trägt blondes schulterlanges Haar, bekleidet mit einem grauen T-Shirt mit aufgedrucktem Leoparden, trägt ein rot/weißes Armband vom Markus-Krankenhaus, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker und führt vermutlich eine Plastiktüte der Drogerie "DM" mit
Ein Lichtbild der Vermissten ist angehängt.
Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim 12. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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