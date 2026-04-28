PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0534 Frankfurt/Oberursel: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0532

Frankfurt (ots)

(bo) Die gestern (27. April 2026) veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 22-jährigen Feben W. aus Frankfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 16:00

    POL-F: 260427 - 0532 Frankfurt/Oberursel: Vermisste Person

    Frankfurt (ots) - (da) Seit Montagnachmittag wird die 22-jährige Feben W. aus Frankfurt vermisst. Frau W. war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in einer medizinischen Einrichtung in Oberursel untergebracht. Sie verließ diese Einrichtung gegen 14.30 Uhr und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, dunkelhäutig und hat schwarze, ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 15:32

    POL-F: 260427 - 0531 Frankfurt - Innenstadt: Großkontrolle der BAO Zeil

    Frankfurt (ots) - (di) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25. auf 26. April 2026) führten Beamtinnen und Beamte der Frankfurter Polizei und des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz erneut Schwerpunktmaßnahmen auf der Zeil durch. Flankierend zu der an Wochenenden verstärkten Polizeipräsenz auf der Zeil waren am späten Abend bis in die Nacht erneut mehr als 100 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren