Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0534 Frankfurt/Oberursel: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zur Meldung Nr. 0532

Frankfurt (ots)

(bo) Die gestern (27. April 2026) veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 22-jährigen Feben W. aus Frankfurt wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte angetroffen werden.

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