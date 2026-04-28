Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428 - 0537 Frankfurt-Sachsenhausen: Gefährliche Körperverletzungen mittels Glasflaschen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am 5. April 2026 zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr wurde ein 17-Jähriger in der "Kleinen Rittergasse 14" von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche, die ihm auf den Kopf geschlagen wurde, verletzt.

Am 11. April 2026 gegen 02:40 Uhr kam es in der "Elisabethenstraße 10-12" zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer ähnlichen Vorgehensweise. In diesem Fall wurde die Glasflasche in das Gesicht eines 19-jährigen Mannes geschlagen. Auch er wurde leicht verletzt.

Nachdem die Ermittlungen in beiden Vorgängen weiter vorangeschritten sind, liegt der Verdacht nahe, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte, da die Personenbeschreibung nahezu identisch ist.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, circa 18-25 Jahre alt, circa 185cm bis 190cm groß, trug dunkelblonde, kurze, lockige Haare, sportliche Statur, sprach dialektfreies Deutsch, und wohnt möglicherweise in Schwalbach (Taunus).

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich zu den Geschäftszeiten (Mo-Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) mit dem zuständigen Kommissariat unter 069 / 755 - 55308 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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