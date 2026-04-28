Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260428- 0536 Frankfurt - Ostend: Schwere Brandstiftung in Übernachtungsstätte

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntagvormittag (26. April 2026) kam es in der Übernachtungsstätte im Ostpark zu einer schweren Brandstiftung.

Nach bisherigen Erkenntnissen zündete ein 32-jähriger Mann gegen 08:45 Uhr aus unbekannten Gründen in seinem Zimmer einen Kleiderhaufen an. Das Feuer breitete sich zügig aus, weshalb das Wohnheim für die Löscharbeiten geräumt werden musste. Eine Person musste durch die Feuerwehr aus einem Zimmer gerettet werden. Aufgrund der unklaren Verletztenlage vor Ort landete zudem der Rettungshubschrauber im Ostpark.

Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Die Polizei nahm den Tatverdächtigen bei seiner Rückkehr an den Tatort fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

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