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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdiebstahl aus Wohnung - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Durch das vortäuschen einer Befragung gelangten zwei unbekannte Personen in eine Wohnung einer Heidelberger Seniorenresidenz und entwendeten dort einen Goldarmreif.

Am Donnerstagabend gegen 17:00 Uhr gaben eine Frau und ein Mann gegenüber einer 86- jährigen Seniorin vor, Mitarbeiter eines Pflegedienstes zu sein, um sich so Zutritt in ihre Wohnung zu verschaffen. Die Seniorin gewährte den Zutritt und wurde durch den Mann in ihrem Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelt. Die Frau beteiligte sich nur kurz dem Gespräch und verließ das Wohnzimmer, um die Toilette zu nutzen. Da die Frau nach längerer Zeit nicht zurückkam, schaute die Senioren nach, konnte die Frau im Flur ihrer Wohnung antreffen. Daraufhin hatten die Personen die Wohnung verlassen. Im Anschluss stellte die Seniorin fest, dass in ihrem Schlafzimmer die Schubladen ihrer Kommode durchsucht wurden und ein goldener Armreif fehlte.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Die Seniorin konnte die Personen wie folgt beschreiben:

Männliche Person:

dunkle kurze Haare, drei-Tage-Bart, Trug eine Kappe, war dunkel gekleidet und sprach gebrochen Deutsch mit Akzent

Weibliche Person:

dunkle glatte schulterlange Haare, helle Oberbeleidung, eine Jeans, circa 25 Jahre alt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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