PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde ein 84-Jähriger aus Hemsbach von Telefonbetrügern getäuscht und sein Konto leergeräumt.

Der Mann war im Internet auf ein Video aufmerksam geworden. Darin wirbt ein bekannter deutscher Politiker für eine Finanzplattform, die das Geld ihrer Kunden durch moderne Investitionsmöglichkeiten vermehren könne, so das Versprechen.

Der Senior zeigte sich interessiert und kontaktierte die beworbene Plattform per Telefon. Nach vorliegenden Erkenntnissen gelang es der bislang unbekannten Täterschaft dann durch äußerst geschickte Gesprächsführung an die Kontozugangsdaten des Mannes zu gelangen. Mit diesen leerte sie dann das Konto vollständig. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Video um eine Fälschung handelte und die Darstellung des Politikers mutmaßlich durch künstliche Intelligenz simuliert wurde.

Als der Mann den Betrug bemerkte, erstattete er beim Polizeiposten Hemsbach Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:52

    POL-MA: Mannheim: Radfahrerin kollidiert mit geparktem Auto

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen war eine 25-Jährige auf einem Mountainbike auf der Meerwiesenstraße in Richtung Lindenhofstraße unterwegs. Auf Höhe des dortigen Cafés wollte sie über den Bordstein die Fahrbahn verlassen. Aus bislang unbekanntem Grund kollidierte die 25-Jährige dabei mit ihrem Rad mit einem geparkten Auto. Infolgedessen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte zu Boden und verletzte ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 13:49

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchten nach Unfall mit Radfahrerin

    Mannheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Neckarstadt-West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad mit anschließender Fahrerflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog am Donnerstag um kurz nach 22:15 Uhr ein 55-Jähriger mit einem Range Rover von der Dammstraße nach links in die Lutherstraße ab. Dabei missachtete ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren