Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Betrüger erbeuten hohen Geldbetrag

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch wurde ein 84-Jähriger aus Hemsbach von Telefonbetrügern getäuscht und sein Konto leergeräumt.

Der Mann war im Internet auf ein Video aufmerksam geworden. Darin wirbt ein bekannter deutscher Politiker für eine Finanzplattform, die das Geld ihrer Kunden durch moderne Investitionsmöglichkeiten vermehren könne, so das Versprechen.

Der Senior zeigte sich interessiert und kontaktierte die beworbene Plattform per Telefon. Nach vorliegenden Erkenntnissen gelang es der bislang unbekannten Täterschaft dann durch äußerst geschickte Gesprächsführung an die Kontozugangsdaten des Mannes zu gelangen. Mit diesen leerte sie dann das Konto vollständig. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Video um eine Fälschung handelte und die Darstellung des Politikers mutmaßlich durch künstliche Intelligenz simuliert wurde.

Als der Mann den Betrug bemerkte, erstattete er beim Polizeiposten Hemsbach Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell