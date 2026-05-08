Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchten nach Unfall mit Radfahrerin

Mannheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Neckarstadt-West zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad mit anschließender Fahrerflucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog am Donnerstag um kurz nach 22:15 Uhr ein 55-Jähriger mit einem Range Rover von der Dammstraße nach links in die Lutherstraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 37-Jährigen, die mit ihrem Rennrad ohne Licht auf der Dammstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich als Unfallfolge leicht. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 2.100 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Eine Polizeistreife konnte im Rahmen der Fahndung den Range Rover kurze Zeit später feststellen, als dieser auf der Käfertaler Straße unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Gegen den 55-Jährigen besteht nun der Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Unfallflucht. Die Radfahrerin muss sich hingegen dafür verantworten, dass sie ohne Licht unterwegs gewesen war.

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