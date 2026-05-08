Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Kontrollaktion an der Autobahn im Rahmen des länderübergreifenden Sicherheits- und Fahndungstags

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Mittwoch fand der länderübergreifenden Sicherheits- und Fahndungstag statt, an dem sich auch das Polizeipräsidium mit zahlreichen Aktionen und Maßnahmen beteiligte. An einer Kontrollstelle an der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring West an der A 6 in Fahrtrichtung Heilbronn wurden im Zeitraum von 10 Uhr bis 17 Uhr insgesamt 185 Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr geleitet und kontrolliert. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten überprüften zudem 395 Personen sowie 173 Dokumente. Im Rahmen der Kontrollstelle konnten vielfältige Ordnungsverstöße und Straftaten festgestellt werden, darunter Verstöße gegen das Waffenrecht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Urkundenfälschung, mangelnde Ladungssicherung und Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten. 16 Fahrzeuge wiesen erhebliche Verkehrsmängel auf, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. 2 Personen mussten aufgrund des Verdachts einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel beim Führen eines Kraftfahrzeugs eine Blutprobe abgeben.

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