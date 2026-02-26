PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Lintel sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, zwischen 10:00 und 17:00 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Linteler Straße, indem sie mit einem massiven Stein ein Fenster einwarfen. Im Gebäude suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck. Angaben zum entstandenen Schaden waren noch nicht möglich.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Hude-Lintel gesehen hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

