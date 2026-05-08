Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Diebe erbeuten aus unverschlossenem Auto Wertgegenstände - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch zwischen 12:30 Uhr und kurz nach 13:00 Uhr wurde am Friedrichsring auf Höhe der Hausnummer 2 ein Diebstahl aus einem Auto begangen.

Eine 64-jährige Frau parkte ihren dunklen Dacia für diesen Zeitraum unverschlossen dort. Bislang unbekannte Täterschaft öffnete das Auto und entwendete aus dem Fahrzeuginneren Wertgegenstände im Gesamtwert von über 21.000 Euro. Zu dem Diebesgut zählen Bargeld, Schmuck, Kreditkarten, diverse Fotoausrüstung sowie elektronische Geräte, darunter ein iPad und AirPods.

Während der polizeilichen Anzeigenaufnahme gelang es der geschädigten Frau, das iPad sowie die AirPods mithilfe einer Ortungsfunktion zu lokalisieren. Die Geräte konnten in einem Gebüsch in der Nähe des Quadrats U 2, etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt, aufgefunden und sichergestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Täterschaft dort der Gegenstände entledigt hatte. Der Verbleib des weiteren Diebesguts ist weiterhin unbekannt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt führt die Ermittlungen wegen Diebstahls und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und kurz nach 13:00 Uhr eine oder mehrere Personen beim Durchsuchen des dunklen Dacia am Friedrichsring beobachtet haben. Des Weiteren werden Personen gesucht, die Hinweise mitteilen können, wie die Gegenstände im Bereich des Quadrats U 2 in einem Gebüsch abgelegt wurden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0621 174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt entgegengenommen.

Hinweise zur Prävention - Schützen Sie Ihr Fahrzeug! Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, auf einige Verhaltenshinweise aufmerksam zu machen, mit denen Sie sich und Ihr Eigentum wirksam schützen können:

- Fahrzeug niemals unverschlossen lassen - auch nicht für wenige Minuten. Diebstähle aus Fahrzeugen ereignen sich oft innerhalb kürzester Zeit und im Schutz der Unaufmerksamkeit der Fahrzeuginhaber. - Keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurücklassen - weder sichtbar noch vermeintlich sicher im Kofferraum. Taschen, Rucksäcke, Kameras, Laptops und andere Elektronik sollten stets mitgenommen werden. - Verlockende Sicht vermeiden - selbst eine auf dem Rücksitz liegende Jacke kann Einbrecher dazu verleiten, das Fahrzeug aufzubrechen, in der Hoffnung, darunter Wertgegenstände vorzufinden. - Ortungsfunktionen aktivieren - Geräte wie Smartphones, Tablets oder AirPods verfügen in der Regel über Ortungsdienste. Stellen Sie sicher, dass diese aktiviert sind - im Diebstahlsfall kann dies die Wiederbeschaffung erheblich erleichtern, wie der vorliegende Fall zeigt. - Seriennummern notieren - Halten Sie die Seriennummern Ihrer elektronischen Geräte schriftlich fest. Dies erleichtert die Identifizierung sichergestellter Gegenstände im Rahmen polizeilicher Ermittlungen erheblich. - Auf die Umgebung achten - Beobachten Sie, ob sich Personen auffällig in der Nähe Ihres oder anderer Fahrzeuge aufhalten, und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei.

Weitere Informationen und umfassende Tipps zum Schutz vor Fahrzeugaufbrüchen finden Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

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