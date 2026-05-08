Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L 723: Verkehrsunfall zwischen Reilingen und Walldorf, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 7:15 Uhr ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall auf der L 723 zwischen Reilingen und Walldorf. Nach aktuellem Kenntnisstand waren die späteren Unfallbeteiligten auf der L 723 von Walldorf nach Reilingen unterwegs. Der 58-jährige Fahrer eines Opel bog an der Einmündung eines Feldwegs zunächst nach rechts ab. Dann aber zog er im Rahmen eines Wendemanövers wieder nach links auf die L 723, mutmaßlich in der Absicht zurück in Richtung Walldorf zu fahren. Dabei achtete er nicht auf den Verkehr, sodass es zur Kollision mit einem Seat kam, der auf der L 723 in Richtung Reilingen fuhr. Beide Fahrzeuge prallten im Frontbereich aufeinander. Durch den Unfall wurde die 40-jährige Seat-Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Opelfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf insgesamt 60.000 Euro geschätzt wird. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weiteren Unfallermittlungen. Der betroffene Streckenabschnitt konnte um kurz nach 09:15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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