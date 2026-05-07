Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter belästigt Frau in der Straßenbahn - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr wurde eine 22-Jährige von einem Unbekannten in der Straßenbahn der Linie 5, die in Richtung Dossenheim-Nord unterwegs war, belästigt.

Die Frau befand sich bereits in der Bahn als der Unbekannte in Viernheim oder Weinheim hinzu stieg und sich zu der Frau in eine Vierersitzgruppe setzte.

Als die 22-Jährige sich umsetzte, folgte der Mann ihr. An der Haltestelle Dossenheim-Nord stellte sich die Frau zum Aussteigen in den Bereich vor die Tür. Der Unbekannte folgte und blieb direkt hinter ihr stehen.

Als sich die Türen der Straßenbahn öffneten, griff er ihr plötzlich unvermittelt mit einer Hand in den Schritt. Die Frau flüchtete aus der Straßenbahn und erstatte bei der Polizei Anzeige.

Den Unbekannten beschrieb sie wie folgt:

- Etwa Ende 20 bis Anfang 30 Jahre alt

- Kurze blonde Haare

- Kurzer blonder Bart

- Sehr dünne Statur

- Trug graue Jogginghose, dunkles T-Shirt mit dunkelgrünem Hoodie

- Hatte eine auffällige rote Stoffeinkaufstasche mit Kleidung darin dabei.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des unbekannten Täters geben können, sich unter 0621/ 174- 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

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