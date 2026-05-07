Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbefugte Personen randalieren im Bürgerhaus

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.04.2026 und dem 06.05.2026 haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Bürgerhaus in der Straße Forum im Stadtteil Heidelberg-Emmertsgrund verschafft.

Die unbekannten Personen entfernten gewaltsam Holzlatten an einem bereits beschädigten Fenster und verschafften sich so Zutritt in das Bürgerhaus. Hier schlugen sie weitere Fensterscheiben ein und warfen mehrere Möbelstücke um.

Im Anschluss verließen die Personen das Gebäude vermutlich durch die Brandschutztür.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine Gegenstände entwendet. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

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