Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Suche nach der 13-Jährigen aus Hirschberg an der Bergstraße ist beendet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6269724). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell