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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Suche nach der 13-Jährigen aus Hirschberg an der Bergstraße ist beendet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6269724). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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