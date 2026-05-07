POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die Suche nach der 13-Jährigen aus Hirschberg an der Bergstraße ist beendet(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6269724). Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste ausfindig gemacht und wohlbehalten angetroffen werden.
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