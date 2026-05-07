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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Baumaschinen von Baustelle entwendet

Heidelberg (ots)

Unbekannte Personen brachen in eine Baustelle im Mittelgewannweg in Heidelberg-Wieblingen ein und entwendeten dort Baumaschinen aus einem Container.

Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr, und Mittwochmorgen, 05:30 Uhr, betraten die Unbekannten das Gelände einer Baustelle, auf der sich eine Lagerhalle im Rohbau befindet. In der Halle wurden Baumaschinen in einem Container gelagert. Die unbekannten Personen öffneten den Container gewaltsam und durchsuchten ihn. Dabei entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Akkuschrauber und Bohrmaschinen.

Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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