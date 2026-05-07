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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von fast 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Stadtteil Oststadt.

Ein 70-jähriger Mann befuhr gegen 9:30 Uhr mit seinem Opel-Elektromobil die Straße Am Oberen Luisenpark in Richtung Schubertstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz nach der Einmündung zur Fichtestraße nach links von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 52-jähriger Mann konnte mit seinem Kleinlaster noch rechtzeitig nach rechts ausweichen. Daraufhin stieß der 70-Jährige frontal gegen den hinter dem Kleinlaster fahrende Mercedes einer 48-jährigen.

Bei dem Zusammenstoß erlitten der 70-jährige Fahrer des Elektrofahrzeugs und die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mercedes und der Opel wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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