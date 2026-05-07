Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddiebe in flagranti erwischt

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Mannheim-Käfertal wurden am Mittwochabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat festgenommen.

Ein Zeuge meldete gegen 22:40 Uhr der Polizei, dass drei unbekannte Personen in der Wormser Straße gerade dabei seien, an mehreren Fahrrädern, die an einen Fahrradstände angeschlossen waren, zu schaffen machten. Beim Eintreffen einer Polizeistreife konnten die Beamten zwei Personen feststellen, die gerade im Begriff waren, mehrere Fahrräder zu entwenden. Sie hatten bereits die Fahrradschlösser durchtrennt und wollten gerade davonfahren. Eine dritte Person ergriff beim Erblicken der Polizei ebenfalls die Flucht.

Die beiden Männer konnten vorläufig festgenommen werden und wurden zunächst zur Dienststelle gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen die zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren sowie gegen den geflüchteten Täter wird nun wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.

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