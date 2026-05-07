Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen ertappte ein Autobesitzer einen unbekannten Täter, der gerade in den Mercedes des Geschädigten (Vielleicht lieber Alter und Mann?), der in der Tiefgarage im Quadrat U 2 abgestellt war, einbrach.

Der Geschädigte kam kurz nach 6 Uhr zu seinem Fahrzeug in die Tiefgarage und nahm ungewöhnliche Geräusche aus dem Fahrzeuginneren wahr. Als er näher an den Mercedes herantrat, bemerkte er einen unbekannten Mann in seinem Fahrzeug, der gerade dabei war, das fest verbaute Multimedia-System zu demontieren. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, stieg er aus und bedrohte den Geschädigten unter Vorhalt eines Messers. Anschließend ergriff er eilig die Flucht und verließ den Tatort. Zum Tatzeitpunkt trug der Unbekannte die Jacke des Geschädigten. Beschreibung des Täters:

- Männlich - Ca. 176 cm groß - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Schwarze, kurze Haare, oben länger und seitlich gekämmt - Bekleidet mit beigefarbener Cargohose und der beigefarbenen Jacke des Geschädigten

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

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