POL-MA: Heideberg/B535: Verkehrsunfall mit verletzter Person - rechte Fahrspur gesperrt - Pressemeldung Nr. 1
Heideberg/B535 (ots)
Heideberg/B535: Verkehrsunfall mit verletzter Person - rechte Fahrspur gesperrt - Pressemeldung Nr. 1
Derzeit kommt es auf der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe der Abzweigung zur L 600a ist derzeit die rechte Fahrspur gesperrt. Über Hergang und Ausmaß des Unfalls liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.
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