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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heideberg/B535: Verkehrsunfall mit verletzter Person - rechte Fahrspur gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Heideberg/B535 (ots)

Heideberg/B535: Verkehrsunfall mit verletzter Person - rechte Fahrspur gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Derzeit kommt es auf der B 535 in Fahrtrichtung Heidelberg zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Aufgrund eines Verkehrsunfalls in Höhe der Abzweigung zur L 600a ist derzeit die rechte Fahrspur gesperrt. Über Hergang und Ausmaß des Unfalls liegen derzeit noch keine näheren Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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