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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufgebrochene Kassenlade aufgefunden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 30. April fand eine Spaziergängerin eine Kassenlade, die augenscheinlich zuvor aufgebrochen worden war. Die 50-Jährige war im Eppelheimer Feldgebiet unterwegs gewesen, als ihr gegen 08:30 Uhr der Gegenstand in einem Gebüsch an einem Feldweg in der Verlängerung der Gutenbergstraße auffiel. Als ihr klar wurde, dass die Kassenlade mutmaßlich aus einem Einbruch stammte, informierte sie die Polizei. Bislang ist unklar, woher die schwarze Kassenlade der Marke Safescan stammt. An dem Objekt waren zwei Hebelspuren erkennbar und es befand sich noch Münzgeld im Wert von ungefähr 8 Euro im Inneren der Fächer. Der Polizeiposten Eppelheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zur möglichen Herkunft der Kassenlade, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Eppelheim unter der Telefonnummer 06221/ 766377 oder beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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