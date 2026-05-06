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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Hans-Thoma-Straße ein Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Hans-Thoma-Straße und wendete auf der Fahrbahn. Eine entgegenkommende 38-jährige Fahrradfahrerin mit einem Kinderanhänger, in welchem zwei Kinder saßen, musste auf Grund des Manövers des Autofahrers eine Vollbremsung machen. Durch die Vollbremsung stürzte sie zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Zur medizinischen Versorgung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder blieben nach jetzigem Sachstand unverletzt.

Der 67-Jährige verließ hiernach die Unfallstelle ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Zwei Zeugen konnte das Unfallgeschehen jedoch beobachten und der Polizei das Kennzeichen des Mercedes mitgeteilt

Der Mercedes-Fahrer gelangt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht zur Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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