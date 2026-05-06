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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Hirschhorner Straße in Mannheim zu einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung.

Eine 88-jährige Frau wurde gegen 14:30 Uhr durch eine männliche Person telefonisch kontaktiert. Hier wurde mit der Seniorin ein Termin zur Reparatur der Heizung vereinbart. Der vermeintliche Handwerker erschien kurze Zeit später bei der Frau und begab sich mit dieser in ihr Badezimmer. Ein Komplize des Mannes, der unbemerkt in die Wohnung gekommen war, durchsuchte diese währenddessen nach Wertgegenständen. Aus der Wohnung der Seniorin wurden Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt circa 35.000 Euro gestohlen.

Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Präventionstipps ihrer Polizei:

   - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür 
     durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie 
     die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die 
     Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen 
     es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein 
     zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im 
     Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren 
     Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.
   - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen 
     Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
     Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
     gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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