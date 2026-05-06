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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer und E-Scooter-Fahrer verunfallt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem bereits am 22.04.2026 gegen 8 Uhr in der Schwetzinger Straße ein E-Scooter-Fahrer und ein Radfahrer miteinander kollidierten, sucht das Polizeirevier Wiesloch nach Zeugen des Unfalls.

Ersten Ermittlungen zufolge waren die beiden auf dem dortigen Radweg in entgegenkommende Richtung unterwegs, als sie sich beim gegenseitigen Passieren touchierten. In der Folge stürzte der 52-jährige E-Scooter-Fahrer und verletzte sich leicht. Der 59-jährige Radfahrer blieb unverletzt.

Da der Unfallhergang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Wiesloch nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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