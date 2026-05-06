Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zu Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung führte am frühen Dienstagnachmittag in Laudenbach zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 19-Jähriger war gegen 13.20 Uhr mit einem VW auf der Stettiner Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße nahm er einem 70-jährigen Renault-Fahrer, der die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte befuhr, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, der VW so stark, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Weitere Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

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