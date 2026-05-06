Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jährige vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Freitag, den 01. Mai 2026 wird ein 13-jähriges Mädchen aus Hirschberg an der Bergstraße vermisst. Die 13-Jährige verließ nach einem Streit mit Angehörigen die Wohnanschrift und wurde zuletzt am Bahnhof Weinheim gesehen. Bereits in der Vergangenheit war die Vermisste abgängig, kehrte in der Regel aber nach kurzer Zeit wieder zurück. Eine Eigengefährdung kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 cm groß, 65 kg, kräftige Statur, lange braune Haare, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt (mit weißem Text), einer blauen Jeans, Sneaker (Airforce, weiß), trägt eine Zahnspange.

Es besteht die Möglichkeit, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hirschberg-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der 13-Jährigen werden beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 entgegengenommen.

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