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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) kam es in der Ludwigstraße, gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Hierbei kollidierte ein bisher unbekannter LKW-Fahrer mit einem Verkehrsschild. Er sah sich anschließend den verursachten Schaden an, setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden (Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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