Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Tankstelleneinbruch Zigaretten erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 04:00 Uhr brachen zwei Unbekannte in eine Tankstelle in der Heidelberger Straße ein. Zunächst schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie dann Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro.

Mit der Beute verließen sie das Gebäude an der Rückseite und flüchteten über den angrenzenden Spielplatz in Richtung Eichendorff- oder Gerhart-Hauptmann-Straße.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat mitteilen können werden gebeten sich unter 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

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