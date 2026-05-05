Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in den Quadraten - Zeugenaufruf, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags, kurz vor 05:30 Uhr, meldete ein Zeuge über den Notruf einen Brand in einem Restaurant im Mannheimer Stadtzentrum.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer im Bereich der Eingangstür eines Restaurants im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes im Quadrat N 4 ausgebrochen. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die darüber liegenden Wohnungen sowie angrenzende Gebäudeteile verhindern.

Personen wurden nicht verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Mögliche Zusammenhänge mit den Brandgeschehen am 7. April 2026 im Quadrat O 7 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6250805) sowie am 21. April 2026 im Quadrat R 1 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6259710) sind Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags im Bereich des Quadrats N 4 verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 zu melden.

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