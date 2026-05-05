Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn 656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen.

Gegen 00:45 Uhr fuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer auf der Autobahn 656 in Richtung Mannheim. Hierbei benutze er die Rechte der beiden Fahrspuren. Nach derzeitigen Ermittlungen fuhr der 22-Jährige auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den vorausfahrenden 56-jährigen Renault-Fahrer auf. Beim Zusammenstoß wurde der VW-Fahrer nach rechts auf die Sperrfläche abgewiesen und kam wenig später auf dem rechten der beiden Fahrspuren zum Stehen. Der 56-Jährige kam zwischen den beiden Fahrspuren zum Stehen.

Durch den Aufprall wurden beide Beteiligten leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in nahegelegene Klinken gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf Grund des Unfallgeschehen, sowie den Abschleppmaßnahmen musste die A656 circa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierdurch nicht.

Die genaue Sachschadenhöhe kann bislang nicht beziffert werden und ist Gegenstand der Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim.

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