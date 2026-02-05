Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (30.01.2026) bis Sonntag (01.02.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Friedberger Straße mit Graffiti.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell