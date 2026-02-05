PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (30.01.2026) bis Sonntag (01.02.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Friedberger Straße mit Graffiti.

Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:55

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Dienstag (03.02.2026), 20.00 Uhr bis Mittwoch (04.02.2026), 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad von einem Fahrradabstellplatz in der Neuschwansteinstraße. Der oder die Täter entwendeten das Mountainbike der Marke Cube. Das beschädigte Fahrradschloss verblieb vor Ort. Der Beuteschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Polizei ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:54

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Jugendlichen mit Spielzeugwaffe fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) löste ein 13-Jähriger einen größeren Polizeieinsatz in der Maximilianstraße aus. Lehrkräfte beobachteten den 13-Jährigen, wie er mit einer Spielzeugwaffe hantierte. Gegen 09.30 Uhr fiel der 13-Jährige auf, als er im Bereich des Schulgeländes mit der Waffe unterwegs war. Zahlreiche Streifen kamen vor Ort. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren