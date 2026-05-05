Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer kollidiert beinahe mit Straßenbahn

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 23:10 Uhr kollidierte ein betrunkener Radfahrer in der Berliner Straße beinahe mit einer Straßenbahn.

Der 49-jährige Radfahrer wollte die Berliner Straße auf Höhe der Jahnstraße überqueren und achtete dabei nicht auf den Bahnverkehr. Ein herannahender Straßenbahnfahrer erkannte den 49-Jährigen noch rechtzeitig im Gleisbereich und leitete umgehend eine Notbremsung ein, während er durch lautes Hupen auf die Straßenbahn aufmerksam machte. Eine Polizeistreife, welche sich zufällig in unmittelbarer Nähe befand, hatte die Situation beobachtet und unterzog den Radfahrer nach dem Beinahezusammenstoß einer Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, welcher vom unkooperativen Mann ausging. Er musste schließlich mit zur Dienststelle, wo ein Atemalkoholtest den Verdacht der Polizisten bestätigte. Er ergab einen Wert von nahezu 1,2 Promille. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

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