Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fast 50.000 Euro Schaden und zwei Verletzte bei Unfall

Mannheim (ots)

Am Montag gegen 7:30 Uhr wurden bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Schwetzinger Landstraße/Neumayerstraße zwei Beteiligte verletzt. Ein 25-jähriger Audi-Fahrer war auf der Schwetzinger Landstraße aus Richtung B36 kommend unterwegs und wollte nach links in die Neumayerstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 56-jährigen BMW-Fahrers und kollidierte mit dessen Auto. Der 25-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, der 56-Jährige wurde schwer verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Abschlepparbeiten war die Schwetzinger Landstraße nur einspurig befahrbar, sodass es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

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