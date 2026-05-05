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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neu-Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertige Uhr und teure Handtaschen bei Einbruch gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und Samstagfrüh brach eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Neckarhauser Straße ein. Wie genau die Täterschaft in die Räumlichkeiten gelangte, ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es entstand ein hoher Diebstahlsschaden von mehreren Tausend Euro. Gestohlen wurden, neben einem Mobiltelefon und einem Notebook, auch eine Luxus-Armbanduhr des Herstellers Audemars Piquet sowie zwei hochwertige Handtaschen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die weiteren Einbruchsermittlungen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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