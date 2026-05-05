Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto in Brand geraten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 03:45 Uhr geriet ein VW Golf in der Kronenburgstraße in Brand. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich auch gelöscht werden. Durch das Brandgeschehen wurde ein weiteres dort geparktes Auto beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro beziffert, wobei am Golf Totalschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeiposten Mannheim-Rheinau geführt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

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