PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto in Brand geraten - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 03:45 Uhr geriet ein VW Golf in der Kronenburgstraße in Brand. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits im Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und schließlich auch gelöscht werden. Durch das Brandgeschehen wurde ein weiteres dort geparktes Auto beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro beziffert, wobei am Golf Totalschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Polizeiposten Mannheim-Rheinau geführt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 14:08

    POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmorgen kam es in der Soironstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Gegen 02:00 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Soironstraße von der Carl-Benz-Straße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 6 kam der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und stürzte. Hierbei wurden ein am Fahrbahnrand abgestellter Hyundai sowie ein Lkw ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:47

    POL-MA: Heidelberg: Streitigkeit auf dem Bismarckplatz eskaliert - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte ein Streit unter Jugendlichen auf dem Bismarckplatz. Ein 17-Jähriger war zusammen mit Freunden um kurz nach 23 Uhr auf dem Bismarckplatz unterwegs. Aus nichtigem Anlass kam es zu einem Streit mit einer anderen Gruppe Jugendlicher, der letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren