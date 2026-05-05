Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in der Soironstraße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Gegen 02:00 Uhr fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad auf der Soironstraße von der Carl-Benz-Straße kommend. Auf Höhe der Hausnummer 6 kam der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache ins Schleudern und stürzte. Hierbei wurden ein am Fahrbahnrand abgestellter Hyundai sowie ein Lkw beschädigt.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in eine nahegelegene Klink gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Höhe des Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei 8.500 Euro.

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