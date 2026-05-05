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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizeiposten in Wieblingen nach Renovierung wieder geöffnet

POL-MA: Heidelberg: Polizeiposten in Wieblingen nach Renovierung wieder geöffnet
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Heidelberg (ots)

Nach seiner Renovierung öffnete am Montag der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen nach gut eineinhalb Jahren wieder seine Tür für die Bürgerinnen und Bürger. Der Leiter des Polizeipostens Polizeihauptkommissar Martin Seidel freute sich sehr über den Rückumzug in "seine" Polizeiwache. Während der Umbaumaßnahmen waren er und seine Mannschaft über den Polizeiposten im Stadtteil Heidelberg-Emmertsgrund erreichbar gewesen. "Doch ab sofort sind wir wieder vor Ort für die Sorgen und Nöte der Wieblinger ansprechbar", so Polizeihauptkommissar Seidel. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 15:30 Uhr. Telefonisch ist das Team des Polizeipostens über die Rufnummer 06221/ 830740 und per Mail unter: Heidelberg-Wieblingen.PW@polizei.bwl.de erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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