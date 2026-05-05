POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brandgeschehen in den Quadraten - PM Nr. 1

Mannheim (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag kam es in den Stadtteilen Neckarstadt und Wohlgelegen zu mehreren Einbrüchen. Am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 15:10 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Riedfeldstraße ein und durchwühlten mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Ebenfalls am ...

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