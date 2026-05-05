POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brandgeschehen in den Quadraten - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in der Mannheimer Innenstadt zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei. Grund hierfür ist ein Brandgeschehen in dem Anwesen in N 4. Über das Ausmaß, die Brandursache und ob Personen verletzt wurden ist nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
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