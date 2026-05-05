Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streitigkeit auf dem Bismarckplatz eskaliert - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag eskalierte ein Streit unter Jugendlichen auf dem Bismarckplatz. Ein 17-Jähriger war zusammen mit Freunden um kurz nach 23 Uhr auf dem Bismarckplatz unterwegs. Aus nichtigem Anlass kam es zu einem Streit mit einer anderen Gruppe Jugendlicher, der letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. In dessen Verlauf wurde der 17-Jährige von mehreren bislang unbekannten Personen geschlagen und getreten. Er wurde leicht verletzt, musste aber in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine 14-Jährige, die dem 17-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls angegriffen und leicht verletzt. Eine akute medizinische Versorgung der Verletzungen war nicht von Nöten. Eine detaillierte Beschreibung der Angreifer liegt bislang nicht vor. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

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