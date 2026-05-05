Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim/BAB 659: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten - eine Person leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der Autobahn 659 zwischen der Anschlussstelle Viernheim Mitte und dem Autobahnkreuz Viernheim zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Es verletzte sich hierbei ein Motorradfahrer leicht.

Gegen 08:55 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann mit seinem Roller auf der mittleren Spur der Fahrbahn. Als dieser auf die linke Fahrspur wechseln wollte, nahm er den neben ihm fahrenden 45-jährigen Fahrer eines Toyotas zu spät wahr und kollidierte mit dessen Beifahrerseite. Im weiteren Verlauf wurde der Rollerfahrer zurück auf die mittlere Fahrspur abgewiesen. Hier streifte er den Hyundai einer 42-Jährigen und fuhr im weiteren Verlauf auf den BMW eines 67-jährigen Manns auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die medizinisch in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt wurden.

Bis auf den BMW mussten alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Auf Grund des Unfallsgeschehens, der Unfallaufnahme des Polizeireviers Mannheim-Käfertal sowie den Abschleppmaßnahmen musste die A659 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei etwa 17.500 Euro.

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