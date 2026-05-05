Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit fast 1,4 Promille von Polizei gestoppt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 63-jähriger Autofahrer wurde am Montag gegen 22:50 Uhr mit fast 1,4 Promille in der Hauptstraße gestoppt. Der Mann war einem Polizeibeamten, welcher privat unterwegs war, auf einem Tankstellengelände aufgefallen. Der Polizist bemerkte den schwankenden Gang des 63-Jährigen sowie einen starken Alkoholgeruch, der von dem Mann ausging. Nachdem der Polizeibeamte den Notruf abgesetzt hatte, hinderte er den 63-Jährigen bis zum Eintreffen der Streife an der Weiterfahrt.

Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Der Mann war mit fast 1,4 Promille unterwegs. Er musste zur Blutentnahme mit zum Revier. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell